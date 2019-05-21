"ВКонтакте" запустила "Биржу авторов" - платформу, на которой можно найти музыкантов, художников, дизайнеров, мастеров мемов и копирайтеров. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

"ВКонтакте" есть тысячи талантливых авторов и представителей известных брендов и крупных сообществ. Первые ежедневно создают качественный контент, но нуждаются в работе, вторым нужны креативные материалы для продвижения, но они не знают, где и как искать исполнителей. Биржа авторов - это связующее звено между заказчиками и авторами", - отметила руководитель направления VK Talents Дарья Рузанова.

На "Бирже авторов" исполнители могут разместить портфолио и откликнуться на задачи, а представители брендов, администраторы сообществ и специалисты по рекламе - опубликовать задание.

Как отмечается, для попадания на платформу необходимо иметь специальную отметку от "Прометея", которую получают самые популярные авторы в соцсети. На данный момент на "Бирже авторов" представлены 1059 исполнителей.

Чтобы присоединиться к каталогу авторов, создатель или администратор сообщества должен подать заявку, в которой указываются род деятельности, предпочитаемая тематика, опыт работы и ссылки на лучшие работы. Заказчикам достаточно иметь рекламный кабинет "ВКонтакте". В заявке необходимо указать сроки исполнения, приблизительную стоимость работ и страницу в соцсети для связи.

В феврале "ВКонтакте" и музыкальный сервис BOOM запустили приложение для поддержки независимых музыкантов, с помощью которого пользователи смогут связаться с музыкальными лейблами.