Минпросвещения планирует 1 сентября запустить 101 "опорную школу"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Министр просвещения Ольга Васильева доложила президенту РФ Владимиру Путину, что к 1 сентября в ее ведомстве рассчитывают запустить 101 школу в рамках проекта "Опорная школа РАН".

"Мы очень надеемся, что 1 сентября мы сможем запустить 101 школу". - сказала она, напомнив, что проект "Опорная школа РАН" реализуется в соответствии с поручением главы государства. По оценке Путина "это прилично". "Это практически чуть ли не по всем субъектам", - заметил президент.

Васильева уточнила, что Министерство просвещения плотно работает с Академией наук и Министерством науки и высшего образования. Поэтому в ряде субъектов будет даже не по одной школе, а больше. "У нас есть сейчас со стороны РАН научные координаторы, готовятся методические специальные курсы повышения квалификации для учителей, мы готовим новые программы и решаем те вопросы, которые будут связаны с государственно-частным партнерством и финансированием этих школ, которые будут идти со стороны федерального бюджета. Это очень большая программа, которую мы выполняем именно по вашему поручению и именно в этом году", - констатировала министр.

Подводя итоги учебного года, Васильева подчеркнула. что в 42 тыс. школ в Российской Федерации в этом году 647 тыс. человек заканчивают 11-й класс, 1 млн 41 тыс. заканчивают 9-й класс.

Васильева сообщила о ходе реализации проекта по ранней профориентации "Билет в будущее". По ее данным, планируется привлечь к участию в нем 200 тыс. человек в рамках национального проекта "Образование". Министр также проинформировала главу государства об успехах российских детей на крупных международных олимпиадах. В частности, по итогам Азиатской олимпиады по физике российские школьники получили две золотые, четыре серебряных и одну бронзовую медали.