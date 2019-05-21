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Расследование ЧП с SSJ-100

Жители Белгородской области простились с погибшим в Шереметьево военнослужащим

23-летний Алексей Ганзиев похоронен в поселке Викторополь. В последний путь его проводила рота почетного караула

ТАСС, 21 мая. Родственники и друзья во вторник простились с погибшим в Шереметьево во время аварийной посадки самолета, следовавшего из Москвы в Мурманск, 23-летним уроженцем Белгородской области Алексеем Ганзиевым. Военнослужащего похоронили в родном поселке, сообщили ТАСС в администрации Вейделевского района.

"С Алексеем простились родные, друзья, приехал один представитель из воинской части, где он служил, были представители администрации района. Мы провели траурный митинг, и в последний путь его проводила рота почетного караула. Похоронен Алексей в поселке Викторополь, где он и родился", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в правительстве Белгородской области, власти региона выделили семье погибшего материальную помощь в размере 1 млн рублей.

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РоссияБелгородская областьРасследование ЧП с SSJ-100
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