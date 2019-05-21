Жители Белгородской области простились с погибшим в Шереметьево военнослужащим

ТАСС, 21 мая. Родственники и друзья во вторник простились с погибшим в Шереметьево во время аварийной посадки самолета, следовавшего из Москвы в Мурманск, 23-летним уроженцем Белгородской области Алексеем Ганзиевым. Военнослужащего похоронили в родном поселке, сообщили ТАСС в администрации Вейделевского района.

"С Алексеем простились родные, друзья, приехал один представитель из воинской части, где он служил, были представители администрации района. Мы провели траурный митинг, и в последний путь его проводила рота почетного караула. Похоронен Алексей в поселке Викторополь, где он и родился", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в правительстве Белгородской области, власти региона выделили семье погибшего материальную помощь в размере 1 млн рублей.