Володин поручил создать рабочую группу по защите персональных данных россиян

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник поручил создать рабочую группу во главе со своим заместителем Петром Толстым по защите персональных данных россиян.

"Можно предложить создать рабочую группу. В нее мы могли бы пригласить представителей правительства... экспертов, представителей Совета Федерации. Учитывая, что нам принимать законы, нам вырабатывать решения, и от нас во многом зависит качество вырабатываемых решений, было бы правильно обеспечить такой системный подход", - сказал спикер, комментируя выступление парламентария на тему защиты персональных данных. Присутствующие в зале депутаты эту инициативу поддержали.

На пленарном заседании во вторник Толстой напомнил, что "буквально на днях в общий доступ попали персональные данные двух миллионов граждан России, в том числе паспортные данные членов правительства, вице-премьеров, министров, заместителей министров - статс-секретарей, депутатов". "Все эти данные оказались в открытом доступе, - констатировал он. - Речь идет о персональных данных, которые вытекли за пределы восьми государственных систем, это не сворованные хакерами данные".

Зампредседателя палаты уточнил, что подразумеваются реестры Минфина, Минюста, Минтруда, электронных торговых площадок. "Это говорит об отсутствии защиты этих данных. В принципе, большая часть информации сегодня находится в открытом доступе: ее нужно просто найти, систематизировать и использовать", - отметил он.

Политик также обратил внимание на резонансную историю о том, как россиянина "лишили права собственности на квартиру, подделав его электронную подпись". "Имея персональные данные любого из нас, с помощью фиктивной доверенности получается электронная подпись, а дальше этой электронной подписью удостоверяются любые сделки с вашей собственностью, с недвижимостью, с любой собственностью граждан России", - предупредил он. "Мне кажется очень важным найти ответ на вопрос, каким образом при реализации национального проекта "Цифровая экономика" защитить права граждан, которые гарантированы конституцией", - подчеркнул Толстой.

Как ожидается, с первыми предложениями по решению обозначенной проблемы рабочая группа выступит через месяц. В состав новой структуры должны войти представители всех фракций и профильных думских комитетов, в том числе по информационной политике, информационным технологиям и связи и по финансовому рынку.