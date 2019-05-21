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Увольнение журналистов "Коммерсанта"

Союз журналистов готов оказать юридическую помощь уволенным сотрудникам "Коммерсанта"

В СЖР также действует горячая линия по защите прав журналистов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) готов оперативно оказать юридическую помощь уволенным журналистам газеты "Коммерсантъ", сообщил во вторник ТАСС глава СЖР Владимир Соловьев.

Главный редактор издания Владимир Желонкин ранее сообщил ТАСС, что заявления на увольнение 11 журналистам подписаны.

"Мы в СЖР крайне озабочены происходящим, выражаем солидарность с нашими коллегами из "Коммерсанта" и готовы в любой момент их поддержать, оказать юридическую помощь", - сказал собеседник ТАСС, напомнив, что в СЖР действует горячая линия по защите прав журналистов.

Теги
РоссияСоловьев, Владимир ГеннадиевичУвольнение журналистов "Коммерсанта"
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