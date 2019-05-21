Госдума приняла закон, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять детей

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, позволяющий людям, инфицированным вирусом иммунодефицита человека или вирусом гепатита С, по решению суда усыновлять уже живущих с ними детей.

Документ разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 20 июня 2018 года, который счел неконституционной норму, не позволяющую стать усыновителями лицам, страдающим заболеваниями из утвержденного правительством перечня. В кабмине указывают, что усыновление ребенка, который уже живет в семье такого гражданина, по сути, позволяет лишь юридически оформить сложившиеся между ними отношения родителя и ребенка, не увеличивая риски для здоровья последнего.

Закон вносит в Семейный кодекс РФ изменение, согласно которому "суд при вынесении решения об усыновлении ребенка с учетом его интересов и заслуживающих внимания обстоятельств вправе отступить от [запретительного] положения... в случаях, когда лицо, желающее усыновить ребенка и проживающее с ним в силу уже сложившихся обстоятельств, имеет указанные в перечне заболевания". Это касается всех заболеваний из данного перечня, а не только ВИЧ и вируса гепатита C: аналогичные послабления по решению суда смогут вводиться для усыновителей с диагностированным туберкулезом, с психическими заболеваниями, раком и другими заболеваниями из списка.