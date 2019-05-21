Познер назвал неприемлемым увольнение журналистов "Коммерсанта"

20 мая стало известно об увольнении специального корреспондента Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова из газеты "Коммерсантъ". Журналисты сообщили , что это решение было связано с опубликованной в апреле заметкой о возможной смене председателя Совета Федерации.

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Журналист, член коллегии по жалобам на прессу Владимир Познер считает недопустимым увольнение сотрудников газеты "Коммерсантъ" после публикации статьи о возможной смене председателя Совета Федерации. Материал был опубликован в соответствии с законом о СМИ, сказал он во вторник ТАСС.

"Я склонен доверять журналистам, если у них действительно был источник этой информации, который они не раскрывают в соответствии с законом о печати, то их нельзя увольнять, они ничего не нарушили, - отметил Познер. - Как я понимаю, их обвиняют в том, что это либо заказ, либо они должны сообщить руководству, кто источник. На самом деле они могут сообщить только в суде. Так как я им доверяю, я считаю, что это абсолютно неприемлемо".

Ранее гендиректор издательского дома "Коммерсантъ" Владимир Желонкин сообщил, что увольнение было связано с нарушением журналистами стандартов редакционных правил издания. После увольнения двух журналистов заместитель главного редактора газеты "Коммерсантъ" Глеб Черкасов и ряд ведущих журналистов отдела политики написали заявления об уходе из-за несогласия с этим решением. Желонкин уточнил ТАСС, что заявления подписаны всем 11 журналистам.

Познер добавил, что понимает реакцию других журналистов, которые из солидарности покинули "Коммерсантъ". По его словам, уволенным корреспондентам может помочь поддержка Союза журналистов России (СЖР), а также российского журналистского сообщества. Ранее глава СЖР Владимир Соловьев сообщил, что союз готов оперативно оказать юридическую помощь уволенным журналистам газеты "Коммерсантъ".