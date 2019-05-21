Службы занятости до 2024 года переименуют в кадровый центр "Работа России"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Все службы занятости РФ переименуют в кадровый центр "Работа России", они будут работать по новым стандартам. Об этом сообщил во вторник журналистам замглавы Роструда Денис Васильев.

"До 2024 года проект", - сказал он, уточнив, что все службы занятости к этому времени будут переименованы и работать по новым стандартам.

Ранее в пресс-службе Роструда сообщили, что службы занятости в 16 регионах России в 2019 году начнут работать в новом формате: человек без работы сможет получить личного консультанта, который будет учитывать не только квалификацию, но и навыки и интересы соискателя. Также в службах занятости будет реализован принцип одного окна, когда гражданин может решить сразу несколько вопросов в одном месте.

Основным онлайн-ресурсом в сфере занятости станет общероссийская база вакансий "Работа в России".