Полпред в ЮФО отметил низкий уровень медпомощи в Крыму

ЯЛТА /Республика Крым/, 21 мая. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов считает, что в Крыму низкий уровень оказания медицинской помощи, сложности с медицинским обслуживанием испытывают в том числе военнослужащие.

"Одна из проблем - неукомплектованность медицинскими кадрами, отмечается низкий уровень оказания медпомощи [в Крыму]", - сказал он во вторник на совещании об обеспечении безопасности предстоящего курортного сезона, которое проводит секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Также Устинов отметил, что сложности с медобслуживанием испытывают военнослужащие и члены их семей, которые переезжают на полуостров из других регионов России.

"Имеющиеся на полуострове служебные медицинские учреждения перегружены прикрепленным контингентом. Например, в настоящее время возможности поликлиники в Севастополе военно-морской клиники-госпиталя Минобороны рассчитаны на 550 посещений в смену при фактическом обслуживании более 900 человек", - сказал полпред.

Он рекомендовал руководству оборонных и правоохранительных структур совместно с главами Крыма и Севастополя решить эти проблемы.

Как сообщалось, на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) с участием Владимира Путина была показана часть телевизионного сюжета об онкобольной жительнице Севастополя Елене Красулиной, которой отказали в химиотерапии в Севастополе после операции в Москве. Как сообщила одна из участниц форума, пациентка впоследствии скончалась дома, так и не получив эту помощь, а в рамках уголовного дела, которое было возбуждено после выхода телесюжета, никто пока не наказан. Президент заверил, что по делу об отказе в курсе химиотерапии будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц.