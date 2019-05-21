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"Евровидение-2019"

Более 3,2 млн россиян посмотрели финал "Евровидения-2019"

В 2018 году финал конкурса смотрели более 1,5 млн зрителей из России
Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс AP Photo/Sebastian Scheiner
Описание
Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс
© AP Photo/Sebastian Scheiner

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Трансляцию финала конкурса "Евровидение" 18 мая в Тель-Авиве на телеканале "Россия-1" смотрели более 3,2 млн россиян. Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope, которые имеются в распоряжении ТАСС.

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По данным компании, аудитория трансляции составила 3 млн 217 тыс. человек, речь идет о зрителях возрастной категории от четырех лет и старше в городах с населением более 100 тыс. человек. Отмечается, что рейтинг эфира (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения) составил 4,6%.

Уточняется, что в 2018 году эфир "Евровидения" смотрели более 1,5 млн зрителей, а в 2016 году аудитория превышала 5,5 млн человек.

Победу в конкурсе одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, в финале он получил 492 балла. Второе место занял участник из Италии Mahmood с 465 баллами. Российский участник Сергей Лазарев с композицией Scream занял третье место по итогам голосования телезрителей и профессионального жюри, он набрал 369 баллов.

Теги
Россия"Евровидение-2019"
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