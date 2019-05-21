Патриарх Кирилл: шокирующую подачу в современном искусстве необходимо ограничить

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Шокирующую подачу в современном искусстве необходимо ограничить. Такое мнение во вторник выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе встречи с ректорами негосударственных вузов Москвы - учредителями Консорциума ценностно-ориентированных образовательных организаций.

"Некоторые образцы современного искусства направлены не на то, чтобы представлять ту или иную парадигму, а шокировать. Конечно, шок - это тоже своего рода феномен, но очень важно не навредить, и это должно иметь какой-то ограниченный характер. Когда современное искусство в сознании огромного числа людей связано с тем, что тебе дают что-то неожиданное, когда всерьез рассматриваешь какую-то инсталляцию на выставке, то хочется сказать - а король-то голый", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что произведения искусства должны быть наполнены ценностным содержанием. "Искусство - это то, что не только несет в себе эстетическую привлекательность и ценность, но и наполнено содержанием. Искусство, направленное на разрушение личности, - это уже не искусство, это антиискусство, антиценность. Это тот стержень, без которого не может существовать ни личность, ни общество, ни народ, ни государство. Что касается церкви, для нас это тоже большой вызов <…> Поэтому дискуссию о современном искусстве я считаю очень важной, это огромная тема", - подчеркнул патриарх Кирилл.

Он также напомнил, что представители сферы культуры находятся в публичном пространстве, поэтому не должны забывать об ответственности за свои действия. "Искусство в силу своего воздействия на сознание человека является огромной силой, и от того, чем наполняется то или иное произведение искусства, зависит результат формирования сознания человека, либо это будут ценности, либо антиценности. Поэтому ответственность людей культуры и искусства огромная, потому что через их произведения формируется личность. Чем талантливее актер или режиссер, тем больше у него ответственности, в том числе и за выбор ролей", - добавил предстоятель РПЦ.