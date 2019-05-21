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Чемпионат WorldSkills

Голикова заявила о готовности Казани к проведению мирового чемпионата WorldSkills

Соревнования пройдут в августе

КАЗАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Казань полностью готова к проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, который пройдет в августе 2019 года. Об этом сообщила  журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам пленарного заседания в рамках II Национального чемпионата "Молодые профессионалы" в Казани.

"Казань готова к проведению мирового чемпионата, я думаю, это не только мое мнение, это мнение всех коллег, которые здесь работали. Думаю, это мнение и наших зарубежных коллег. Мы отработали почти все вопросы, и несмотря на то, что до старта осталось еще два месяца, можно было бы уже сегодня сказать, что национальный чемпионат - это предтеча мирового чемпионата, и мы уже проверили все", - сказала Голикова.

В 2019 году финал VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" проходит с 20 по 24 мая в Казани на площадке международного выставочного центра "Казань Экспо", который был построен для проведения главного международного события года в России - мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019. Он пройдет в столице Республики Татарстан с 22 по 27 августа.

Финал VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей от 16 до 22 лет и школьников от 14 до 16 лет, способствующие профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик. Кроме того, в эти же даты проходит новый чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills "Навыки мудрых" для специалистов старше 50 лет.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияWorldSkillsТатарстан
Чемпионат WorldSkills
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