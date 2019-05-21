Николай Патрушев призвал не ослаблять внимания к вопросам безопасности в школах

ЯЛТА, 21 мая. /ТАСС/. Меры по повышению безопасности в школах и в местах массового пребывания людей в целом после нападения на колледж в Керчи были приняты, но внимание к этой теме нельзя ослаблять. Об этом во вторник заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Крыму по вопросам безопасности.

"К сожалению, не смогли предотвратить трагедию, произошедшую в октябре прошлого года в колледже в Керчи, в результате которой погиб 21 человек, более 70 пострадали", - отметил он. "Причины установлены. Среди них, в том числе, явные недостатки в обеспечении безопасности мест массового пребывания людей", - сказал Патрушев.

"Выводы сделаны и приняты соответствующие меры, не только в Крыму, но и по всей стране", - отметил секретарь СБ РФ

При этом Патрушев напомнил и о недавнем инциденте с вооруженным школьником в Казани. По словам секретаря Совбеза, это говорит о том, что, несмотря на принятые меры, проблема безопасности сохраняет высокую актуальность и требует повышенного внимания. "Прошу это учесть в своей работе", - сказал Патрушев, обращаясь к участникам совещания.