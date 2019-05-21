Зураб Церетели проведет в Москве занятие для художников с инвалидностью

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Мастер-класс от художника-монументалиста, скульптора, президента Российской академии художеств Зураба Церетели пройдет для молодых художников с инвалидностью 29 мая в Галерее искусств на Пречистенке в Москве. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Департамента труда и соцзащиты населения столицы.

"Зураб Константинович проведет с начинающими художниками занятие по технике живописи, расскажет о своем творчестве, поделится секретами мастерства, ответит на все вопросы. Затем для гостей будет организована обзорная экскурсия по экспозициям Галереи искусств", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента, в занятии примут участие около 30 молодых людей. Итоги мастер-класса будут подведены за чашкой чая, участники встречи получат сертификаты и памятные сувениры.

Уточняется, что встречу организуют Региональный благотворительный общественный фонд по поддержке социально незащищенных категорий граждан и Музей современного искусства в рамках программы "Мир творчества и доброты-2019".