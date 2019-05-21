Более 1,7 тыс. человек с 2016 года переехали на Дальний Восток из других регионов

КАЗАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Свыше 1,7 тыс. молодых людей переехали на Дальний Восток с целью трудоустройства за последние три года из других регионов России. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время пленарного заседания "Professional update: образовательная экосистема для человека новой экономики"

"Государство содействует работодателям, которые привлекают на свою работу людей из других регионов. Регионы, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа, с учетом того, что это особый приоритет для страны, с учетом того, что там есть особая программа развития: мы выдаем так называемые подъемные в размере миллиона рублей для того, чтобы человек мог приехать, может, снять жилье, получить переподготовку, перевезти свою семью и обрести там новое дело, новую профессию и так далее, - это направление востребовано, оно развивается... Например, за прошедшие три года туда переехало 1748 молодых людей", - сказала Голикова в рамках финала VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

Соревновательная часть VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" проходит в Казани с 21 по 23 мая. Церемония закрытия намечена на 24 мая, она пройдет в "Татнефть-Арене". Чемпионат пройдет по 92 компетенциям, в нем примут участие 1519 конкурсантов из 85 субъектов РФ, 164 конкурсанта из 23 стран мира, 1569 экспертов, 1800 волонтеров.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, реализуемое в РФ при поддержке Агентства стратегических инициатив и направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки.