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Патрушев потребовал усилить контроль за эпидемиологической обстановкой в Крыму

Секретарь Совета безопасности России также заявил, что региональная система здравоохранения должна быть готова к увеличению нагрузки в предстоящий период

ЯЛТА, 21 мая. /ТАСС/. Контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в Крыму должен быть усилен в курортный сезон, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании, посвященном вопросам обеспечения безопасности в регионе.

"И еще об одном не менее важном моменте - о предотвращении распространения инфекционных заболеваний и усилении контроля за санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе. В первую очередь это относится к качеству питьевой воды и безопасности продуктов питания", - сказал Патрушев.

"Учитывая случаи выявления на территории Украины холеры, кори и заражения животных африканской чумой, необходимо принять упреждающие меры для минимизации риска их заноса в Крым", - отметил он.

Патрушев заявил также, что система здравоохранения, функционирующая в Крыму, должна быть готова к увеличению нагрузки в предстоящий период и оперативному реагированию на возможные вспышки заболеваний, несчастные случаи, в том числе при дорожно-транспортных происшествиях.

Теги
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