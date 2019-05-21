Трансформация образования станет главной темой мирового чемпионата WorldSkills

КАЗАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Трансформация образования в России станет главной темой деловой программы мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, который пройдет в Казани в августе 2019 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова журналистам по итогам пленарного заседания в рамках II Национального чемпионата "Молодые профессионалы".

"Важной составляющей мирового чемпионата будет деловая программа, потому что она должна попытаться ответить на вопрос, какой вызов сегодня стоит перед нашим образованием, перед нашим рынком труда, как мы готовы перестроиться, какие возможности мы должны предоставить нашим детям и в связи с этим трансформировать образовательный процесс в России. Мы сейчас над этим работаем. А сегодня с коллегами постарались сделать наброски в интерактивном формате. Но сейчас очевидно, что мы должны меняться. Меняется мир, и он требует от нас трансформации всех процессов, которые у нас происходят в образовании", - сказала Голикова.

В 2019 году финал VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" проходит с 20 по 24 мая в Казани на площадке международного выставочного центра "Казань Экспо", который был построен для проведения главного международного события года в России - мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019. Он пройдет в столице Республики Татарстан с 22 по 27 августа.

Финал VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей от 16 до 22 лет и школьников от 14 до 16 лет, способствующие профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик. Кроме того, в эти же даты проходит новый чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills "Навыки мудрых" для специалистов старше 50 лет.