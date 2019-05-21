Первая российско-норвежская экспедиция к затонувшей подлодке "Комсомолец" пройдет в июле

СОЧИ, 21 мая. /ТАСС/. Первая совместная российско-норвежская экспедиция к атомной подводной лодке (АПЛ) "Комсомолец", затонувшей в Норвежском море в 1989 году, запланирована на июль. Об этом во вторник сообщила журналистам директор по вопросам политики Министерства иностранных дел Норвегии Аня Полден на совещании российско-норвежской рабочей группы экспертов по изучению радиоактивного загрязнения северных территорий, которое проходит в Сочи.

"Первая совместная российско-норвежская экспедиция к затопленной субмарине "Комсомолец" пройдет в июле этого года. Обе стороны много раз совершали экспедиции по отдельности, но совместная будет впервые, по инициативе норвежской стороны. Мы приглашаем российских ученых принять участие в этой экспедиции", - сказала Полден.

По словам Полден, экспедиция преследует несколько целей. "Мы спустим подводный аппарат с дистанционным управлением к месту захоронения лодки, этот подводный аппарат пройдет вдоль всего корпуса лодки и осмотрит ее на предмет разгерметизации. Также мы отберем в нужных точках пробы. Основная наша цель - предоставить точные знания о состоянии подлодки, а решение [о дальнейших действиях] остается за российской стороной <...> Но решение должно быть принято в ближайшее время", - уточнила Полден.

Атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец" была построена на судостроительном предприятии "Севмаш" в Северодвинске и вошла в состав ВМФ СССР в конце 1983 года. Она относилась к третьему поколению атомных субмарин и была единственным представителем проекта 685. Ей принадлежат до сих пор не побитые рекорды по глубинам погружения (1027 м) и применения торпедного оружия (свыше 800 м).

Субмарина затонула в Норвежском море на глубине более 1,6 тыс. м в результате пожара 7 апреля 1989 года, когда возвращалась с третьей боевой службы. Из 69 человек, находившихся на борту, погибли 42. Все члены экипажа подлодки были награждены орденом Красного Знамени. В 1995 году 7 апреля было объявлено Днем памяти погибших подводников.