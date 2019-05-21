Украденный с Патриарших прудов в Москве знак после возвращения возьмут под охрану

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Администрация московского музея-театра "Булгаковский дом", которая инициировала установку на Патриарших прудах знака "Запрещено разговаривать с незнакомцами", в связи с его неоднократной кражей планирует взять объект под охрану и организовать за ним круглосуточное наблюдение. Об этом во вторник сообщила ТАСС исполнительный директор музея-театра Наталья Склярова.

"Либо к концу этой, либо к концу следующей недели, когда знак будет возвращен на свое место, мы предпримем дополнительные меры безопасности. Они сейчас разрабатываются совместно с органами полиции. Вероятно, одной из таких мер будет установка дополнительных камер, чтобы знак находился под постоянным наблюдением", - сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что знак неоднократно похищался злоумышленниками. Последний раз это произошло в ночь на 20 мая. По данному факту было подано заявление в полицию.

В связи с неоднократной кражей таблички, администрация музея-театра "Булгакова" приняла решение продавать всем желающим ее копии. Продажи будут открыты в сувенирной лавке музея, начиная со следующей недели.

Знак "Запрещено разговаривать с незнакомцами" впервые появился на Патриарших прудах 19 июня 2012 года. На нем изображены три силуэта героев романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита": Воланд, Коровьев и кот Бегемот. Именно на Патриарших прудах начинается действие романа. Надпись представляет собой слегка искаженное название первой главы романа ("Никогда не разговаривайте с неизвестными").