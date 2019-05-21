Sky: рестораны британского повара Джейми Оливера оказались на грани закрытия

ЛОНДОН, 21 мая. /ТАСС/. Сеть итальянских ресторанов Jamie's Italian и других заведений общественного питания, принадлежащих известному британскому телеведущему, повару и автору кулинарных книг Джейми Оливеру, переданы во внешнее управление в рамках проводимой процедуры банкротства. Об этом во вторник сообщил телеканал Sky News.

В общей сложности под угрозой закрытия оказались 25 ресторанов Оливера в Соединенном Королевстве, что может обернуться перспективой потери 1,3 тыс. рабочих мест. По данным телеканала, кризисное управление осуществляет аудиторская компания KPMG, которая, вероятно, также займется поиском новых владельцев гастрономических заведений.

"Я глубоко опечален этим итогом и хотел бы поблагодарить весь персонал и наших поставщиков, которые более 10 лет вкладывали свою душу в этот бизнес. Я также хотел бы поблагодарить всех клиентов, которые приходили и поддерживали нас в течение последнего десятилетия, было большим удовольствием служить вам", - сказал ресторатор.

Оливер в январе 2017 года принял решение закрыть в связи с нерентабельностью шесть из 42 находящихся в Великобритании ресторанов итальянской кухни. Поясняя причины сокращения сети, компания британского ресторатора дала понять, что неопределенность, порожденная перспективой выхода Великобритании из Евросоюза, лишь усугубляет непростую ситуацию, сложившуюся на рынке ресторанных услуг. Например, приобретаемые компанией в Италии ингредиенты для различных блюд существенно выросли в цене из-за резкого падения обменного курса фунта стерлингов к евро.