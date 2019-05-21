Специалисты приступили к техническому моделированию двух круизных ледоколов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Специалисты подготовили эскизные проекты двух круизных судов ледового класса, разработанных "Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и конструкторским бюро "Вымпел", и приступили к техническому моделированию проектов. Детальный концепт первого круизного ледокола для развития арктического туризма в России разработают в течение одного года, сообщил журналистам во вторник вице-президент ОСК Дмитрий Колодяжный на церемонии закладки научно-исследовательского судна "Пионер-М" на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге.

Прорабатывается возможность применения на круизных ледоколах технологии безэкипажного судовождения по аналогии с "Пионер-М".

"Сейчас готовы эскизные проекты, начато техническое моделирование двух ледокольных круизных судов <...> В некоторых походах на ледокольных круизных судах планируется совмещать научную часть с выполнением туристических функций, туристы смогут наблюдать за проведением определенных научных исследований. Сейчас мы выстраиваем комплексный проект <...> Мы также рассматриваем вариации с точки зрения автономности этого судна <...> Мы сейчас активно работаем с Ростуризмом и исследовательскими институтами, думаю, в ближайший год детальный концепт такого судна будет проработан".

По словам Колодяжного, всего разработаны три проекта ледокольных круизных судов "Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз", конструкторским бюро "Вымпел" и "ЦКБ "ОСК-Айсберг".

Стоимость таких судов он ориентировочно оценил в несколько миллиардов рублей, отметив при этом, что конечная цифра может варьироваться в зависимости от отделки судна и используемого оборудования. Такие суда могут совмещать в себе возможности круизного лайнера и научно-исследовательского судна, добавил он.

Ранее Колодяжный заявлял, что России могут понадобится десятки туристических ледокольных судов. По его мнению, Россия потенциально может получать порядка $5 млрд в год от развития арктического морского туризма.