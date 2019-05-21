В Германии предложили ввести залог за многоразовые стаканчики по всей стране

БЕРЛИН, 21 мая. /ТАСС/. Германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe предложила предпринимателям в стране включать в стоимость напитков залог за многоразовую тару, в частности, бумажные и пластиковые стаканчики, сообщает во вторник агентство DPA.

Подобная система уже давно введена в ФРГ для стеклянной, пластиковой и металлической тары. После употребления напитка покупатель может вернуть емкость и получить назад стоимость тары - как правило, это не более четверти евро. "Чем больше точек продаж кофе на вынос будут работать по системе залоговой стоимости за стаканчик напитка, тем шире будет зона ее действия", - рассказал эксперт Deutsche Umwelthilfe Томас Фишер.

По его словам, в настоящее время лишь небольшие кафе и пекарни в крупных городах включили в цену напитков залог за стаканчики. Для выхода такой системы на федеральный уровень необходимо участие крупных сетей пекарен и кафе. Организация выдвинула предложение сократить количество одноразовых стаканчиков или ограничить количество многоразовой тары для продажи напитков.

Как объяснил Фишер, стаканчики для кофе с собой не состоят полностью из картона: 5% состава приходится на пластик, что затрудняет вторичную переработку тары. Кроме того, производство картона - энерго- и водоемкий процесс, в котором используется большое количество химикатов, добавил он.

Ввиду роста популярности системы питания "на вынос" увеличивается количество одноразовой посуды из общепита. Так, в частности, за прошедший год немцы выбросили около 2,8 млрд одноразовых стаканчиков (320 тыс. в час).

Достижения соседей

С декабря 2018 года в Грацt (федеральная земля Штирия, Австрия) заработала новая система продажи кофе на вынос. Для пробного проекта была изготовлена 1 тыс. стаканчиков из пищевого полипропилена, за которые при продаже горячего напитка взимается залог. Стоимость такой тары равна €1 и учитывается в цене самого напитка. При сдаче многоразового стаканчика покупателю возвращается залог.

Крупнейшая в Великобритании сеть кафе Costa Coffee планирует к 2020 году стать первой компанией, перерабатывающей столько же стаканов, сколько посетители забирают с собой, беря кофе на вынос. Для того, чтобы добиться амбициозной цели, фирма намерена стимулировать компании, занимающиеся сбором мусора. За каждую тонну собранных отходов она будет платить мусорщикам дополнительные £70 (примерно $100), что станет солидной прибавкой к установленной сейчас цене в £50 ($71).

27 марта этого года Европейский парламент одобрил доклад "О снижении воздействия на окружающую среду предметов из пластмассы". Утвержденный документ предусматривает, в частности, запрет на производство и продажу с 2021 года пластиковых стаканов, в которых продают кофе на вынос, скатертей, различных подносов и поддонов, а также ряда других изделий из пластика.