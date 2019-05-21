Полпред в ЮФО считает, что военные в Крыму получают недостаточное денежное довольствие

ЯЛТА, 21 мая. /ТАСС/. Проблема недостаточности денежного довольствия военнослужащих сохраняется в Крыму, сообщил полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов во вторник в ходе совещания об обеспечении безопасности предстоящего курортного сезона, которое проводит секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Наиболее острой остается проблема недостаточности денежного довольствия, обеспечение военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов жилыми помещениям по местам прохождения службы на полуострове", - сказал Устинов.

Он добавил, что средний уровень цен на основные виды продуктов питания, топлива в Крыму и Севастополе превышает на 9,16% уровень по ЮФО. "При этом значительная часть военнослужащих, проходящих службу на полуострове, не обеспечены служебным жильем. Единственным способом решения жилищной проблемы является наем квартир, однако выплачиваемая офицерскому составу компенсация покрывает в среднем 50% суммы найма помещения", - сказал он.

Ранее во время совещания Патрушев сообщил, что проблемы с финансированием приводят к срыву сроков строительства жилья для военных и сотрудников правоохранительных органов в Крыму.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта пообещал найти средства для решения проблемы обеспечения жильем бывших военнослужащих в Севастополе и Республике Крым. Как заявил он на встрече с представителями общественности в Симферополе, необходимые для этого Севастополю 400 млн рублей будут направлены в регион.