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Презентация данных социологов об отношении россиян к феминизму. Видеотрансляция завершена

Модератором дискуссии выступает Марианна Максимовская
Ирина Хакамада Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Ирина Хакамада
© Антон Новодережкин/ТАСС

В ТАСС проходит презентация данных социологического опроса "Отношение россиян к феминизму и гендерному неравноправию", который провела компания "Михайлов и Партнеры. Аналитика".

Результаты исследования представляют гендиректор "Михайлов и Партнеры. Аналитика", кандидат социологических наук Людмила Горюнова, общественный деятель Ирина Хакамада, кандидат экономических наук, гендерный эксперт международного агентства "ООН-Женщины" Елена Мезенцева и журналистка Татьяна Никонова.

Модератором дискуссии выступает президент группы компаний "Михайлов и Партнеры" Марианна Максимовская. Всероссийский репрезентативный опрос был проведен в рамках проекта "Мы считаем".

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