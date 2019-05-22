Презентация данных социологов об отношении россиян к феминизму. Видеотрансляция завершена

В ТАСС проходит презентация данных социологического опроса "Отношение россиян к феминизму и гендерному неравноправию", который провела компания "Михайлов и Партнеры. Аналитика".

Результаты исследования представляют гендиректор "Михайлов и Партнеры. Аналитика", кандидат социологических наук Людмила Горюнова, общественный деятель Ирина Хакамада, кандидат экономических наук, гендерный эксперт международного агентства "ООН-Женщины" Елена Мезенцева и журналистка Татьяна Никонова.

Модератором дискуссии выступает президент группы компаний "Михайлов и Партнеры" Марианна Максимовская. Всероссийский репрезентативный опрос был проведен в рамках проекта "Мы считаем".