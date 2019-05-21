Почти 90% опрошенных по проекту Минпросвещения школьников не определились с профессией

КАЗАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Почти 90% школьников, опрошенных в рамках проекта Минпросвещения России "Билет в будущее", не определились с профессией и не знают, где искать информацию для профориентации. Об этом сообщила во вторник замглавы министерства Ирина Потехина на пленарном заседании "Professional update: образовательная экосистема для человека новой экономики" на Национальном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

"В конце прошлого года у нас стартовал проект "Билет в будущее", в рамках которого около 200 тыс. детей из 30 регионов прошли профориентационное тестирование. И вот задача была не в том, чтобы подсказать ребенку, какую профессию выбрать, а в том, чтобы показать ему, что такая проблема как выбор существует. Проанализировали результаты и увидели крайне впечатляющие цифры: почти 90% детей не понимают, чего они хотят, и не знают, где искать. Примерно 10% детей понимают, чего хотят, но не знают, что искать", - сказала Потехина.

Только 1,5% детей "уже что-то выбрали и даже следуют в этом направлении". Задача современной системы образования увеличить количество детей, которые знают, что хотят, и умеют искать, отметила Потехина.

"Билет в будущее" - современная образовательная площадка, работающая в формате профессиональных проб и объединяющая ключевых участников рынка труда: школьников 6-11-х классов, представителей работодателей, экспертов отраслевых направлений и образовательных организаций.

Соревновательная часть VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" проходит в Казани с 21 по 23 мая. Церемония закрытия состоится 24 мая. Она пройдет в "Татнефть-Арене". Чемпионат пройдет по 92 компетенциям, в нем примут участие 1 519 конкурсантов из 85 субъектов России, 164 конкурсанта из еще 23 стран, 1 569 экспертов, 1 800 волонтеров.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, реализуемое в РФ при поддержке Агентства стратегических инициатив и направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки.