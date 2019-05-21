Подаренную далай-ламой статую Будды доставили в Калмыкию

ТАСС, 21 мая. Далай-лама подарил центральному хурулу (храму) "Золотая обитель Будды-Шакьмуни" Калмыкии статую Будды. Подарок доставили в республику, его установят в центре храма возле главной статуи Будды, сообщил во вторник ТАСС администратор центрального хурула Йонтен-гелюнг.

"Статуя Будды, которую хурулу подарил Его Святейшество далай-лама, доставлена [в Калмыкию] сегодня, 23 мая ее представят жителям республики во время молебна о здоровье Далай-ламы. Статуя небольшого размера, примерно 30 см в высоту, но покрыта золотой краской. В чашу Будды положили специальные освещенные пилюли "мани рильбу" и статую завернули в золотистый хадак [платок или длинный шарф]", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что статуя сделана из металла, а внутри заложены разные освещенные субстанции, в том числе специальные мантры (священные тексты) и благовония. Подарок далай-ламы будет установлен в центральном хуруле "на самом почетном месте, возле главной статуи Будды".

"Ценна статуя, прежде всего, тем, что освятил и подарил ее калмыцкому народу сам далай-лама. Это далеко не первый его подарок нашей республике, до этого он дарил нам, например, свое монашеское одеяние, которое также хранится в главном буддийском храме Калмыкии. Далеко не каждый верующий может позволить себе поехать к Далай-ламе в Индию. Поэтому таким образом он передает нам свое благословение", - отметил Йонтен-гелюнг, уточнив, что точно такие же статуи были подарены Туве, Бурятии, Забайкальскому краю и Санкт-Петербургу.

Далай-ламе, который является духовным и политическим деятелем, лауреатом Нобелевской премии мира (1989), 83 года. В апреле сообщалось, что он из-за легочной инфекции провел несколько дней в больнице в Дели. Несмотря на это, в начале мая в Индии он провел традиционные учения для буддистов из России.

За годы своей деятельности далай-лама трижды посещал Калмыкию. В рамках последнего визита в 2004 году он освятил место строительства будущего центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни", который возвели за год. Этот хурул считается крупнейший буддийским храмом в России и Европе. За большой вклад в развитие буддизма в регионах России духовного лидера буддистов всего мира наградили высшим знаком отличия республики - орденом Белого Лотоса.