ФСБ сообщила об увеличении числа попыток незаконного пересечения границы РФ в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Граждане нескольких стран с наступлением весны активизировались в попытках незаконно пересечь границу России. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленинградской области.

"Пограничное управление информирует о резкой активизации попыток незаконного пересечения государственной границы России иностранными гражданами. В период с 1 апреля по настоящее время попытки организации каналов нелегальной миграции на сухопутных участках ответственности управления увеличились в 5 раз, на определенных участках - в 7 раз (в сравнении с периодом с 1 января по 1 апреля текущего года)", - сообщили в пресс-службе.

По данным управления, в этот период российскую границу пытались пересечь граждане Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Афганистана, Судана, Камеруна, Сенегала, Ганы, Нигерии.

"Особого внимания заслуживает факт неоднократного увеличения попыток незаконного убытия в страны ЕС через российско-финляндский участок ответственности пограничного управления именно граждан Ирана", - добавили в пресс-службе.

В погрануправлении также отмечают, что к незаконному пересечению границы нарушители готовятся творчески. Систему охраны границы РФ они изучают по материалам художественных и документальных фильмов, заранее приобретают необходимый инструменты (плоскогубцы, гвоздодеры), теплые вещи и бумажные карты местности.