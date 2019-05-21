Более 19 тыс. человек прошли онлайн-тестирование в конкурсе "Цифровой прорыв"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Более 19,2 тыс. специалистов IT-сферы смогли пройти тестирование в рамках заочного этапа конкурса "Цифровой прорыв". Об этом сообщила во вторник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Этап онлайн-тестирования конкурса "Цифровой прорыв" завершился 20 мая в 23:59 по московскому времени. Всего к тестированию были допущены 37,5 тыс. участников, из которых 19,2 тыс. специалистов подтвердили свои компетенции", - сообщили в пресс-службе.

С 8 по 28 июня конкурсантов ждут региональные этапы, они будут организованы в формате хакатонов - соревнований, на которых IT-специалисты, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создадут прототипы цифровых продуктов. Финал конкурса пройдет 20-22 сентября.

Конкурс "Цифровой прорыв", который входит в линейку платформы "Россия - страна возможностей", стартовал 3 апреля. Заявки на участие подали более 66 тыс. человек. Главная цель проекта - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России.

По результатам конкурса, участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть для своей команды 500 тыс. рублей. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в мастерской управления "Сенеж".

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.