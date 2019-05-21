Экс-сотрудница СВР Елена Вавилова презентовала книгу о разведчиках-нелегалах

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Презентация книги бывшей сотрудницы СВР Елены Вавиловой о разведчиках-нелегалах "Женщина, которая умеет хранить тайны" прошла во вторник в пресс-центре ТАСС.

Как передает корреспондент ТАСС, на презентации помимо автора книги присутствовали ее муж, полковник СВР в отставке Андрей Безруков, соавтор романа, ветеран спецназа и автор книг о разведчиках Андрей Бронников, а также представитель издательства "Эксмо" Андрей Дышев.

"Это художественный роман, который я писала с ощущениями, которые я прожила и прочувствовала сама на протяжении многих лет. Многие детали, которые описаны в книге, были на самом деле. Этот роман мне хотелось написать от имени женщины, потому что, как мне кажется, в нашей современной литературе не хватает историй о женщинах, которые работают в разведке", - сказала Вавилова.

По ее словам, еще одним поводом послужило отсутствие яркого образа современного разведчика. "Образ российского разведчика в целом создан зарубежными авторами и кинопродюсерами, создан ими с их пониманием и их глазами, а в российской литературе яркого образа современного разведчика нет. Есть много прекрасных книг о подвигах советских разведчиков, но это было другое послевоенное время и совсем другой период жизни, что накладывало и определенные условия на работу", - отметила она.

По ее мнению, в современном мире разведдеятельности многое изменилось. "Наша профессия существует, изменились, правда, методы и представление о работе разведки", - сказала она, отметив, что ей хотелось показать молодому поколению, что современный разведчик работает на страну, обладает определенными качествами, мотивами, которые не меняются, несмотря на то, что меняется ситуация в мире.

Она подчеркнула, что разведка по-прежнему стоит на страже интересов государства. "Мы также защищаем интересы страны, стараемся выявить угрозы, которые могут нанести вред России. Образ современницы, женщины-разведчицы и был мотивом, который побудил меня к тому, чтобы придумать историю. Эта вся история мной прожита и прочувствована, но пришлось добавить немного интересных моментов, чтобы читателю было интересно. При этом история остается правдивой", - заявила она. Вавилова подчеркнула, что "те ограничения, которые я не имею и не могу разглашать, конечно, они не вошли в книгу". "Здесь я чиста тем, что я не выдала никаких секретов", - сказала автор.

Кроме того, Вавилова заявила, что знает того, кто предал российских разведчиков в 2010 году.

"Мы были знакомы с реальным предателем, общались с ним, были откровенны и определенное время работали вместе. Это [предательство] для нас был удар, который не только прервал профессиональную карьеру, но и нанес большую человеческую рану", - сказала Вавилова.

"Надо понимать, что он предал не только нас - нас было несколько пар - он предал целую группу, которая работала и отдавала все силы общему делу", - сказала она.

События 2010 года

В конце июня 2010 года Минюст США распространил информацию об аресте 10 человек, являвшихся сотрудниками российской разведки, еще один был объявлен в розыск. Позже арестованные были депортированы в Россию в результате обмена на четверых человек, которые отбывали различные сроки за шпионскую деятельность в РФ.

По условиям сделки, Россия передала США обвиненных в государственной измене Александра Запорожского, Геннадия Василенко, Сергея Скрипаля и Игоря Сутягина, указ о помиловании которых подписал президент РФ. Одновременно США передали России Владимира и Лидию Гурьевых, Михаила Куцика и Наталию Переверзеву, Андрея Безрукова и Елену Вавилову, Михаила Васенкова и Вики Пелаес, Анну Чапман и Михаила Семенко.

Идея книги

Идея этой книги навеяна одной из самых громких шпионских историй XX века. Елена Вавилова под именем Трэйси Ли Энн Фоули и ее супруг Андрей Безруков (Дональд Ховард Хитфилд) почти четверть века проработали разведчиками-нелегалами в разных странах, в том числе в США. Семейная пара профессиональных шпионов вместе с двумя сыновьями жила в пригороде Бостона в нечеловеческом напряжении, на грани постоянного риска, пока однажды их не предали.

Они были арестованы и 9 июля 2010 года обменены в Вене на четырех россиян, осужденных за госизмену.