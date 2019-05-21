Эксперт: затонувшие в северных морях подлодки безопасны для окружающей среды

СОЧИ, 21 мая. /ТАСС/. Российские специалисты провели большие работы по консервации на затонувших в северных морях подлодках "Комсомолец", Б-159 и К-27, это можно считать образцом безопасности. Об этом во вторник сообщил журналистам начальник лаборатории НИЦ "Курчатовский институт" Олег Кикнадзе в рамках совещания российско-норвежской рабочей группы экспертов по изучению радиоактивного загрязнения северных территорий, которое проходит в Сочи.

"Российская сторона внимательно присматривает за затопленными в северных морях подлодками "Комсомолец", Б-159 и К-27. Эти три лодки - основные ядерные опасные объекты, которые лежат на дне наших морей. Плюс контейнер с топливом атомного ледокола "Ленин". Но там большие работы провели наши специалисты по консервации. Поэтому это можно считать образцом безопасности", - заявил Кикнадзе.

Атомная подводная лодка (АПЛ) К-278 "Комсомолец" затонула в Норвежском море на глубине более 1,6 тыс. м в результате пожара 7 апреля 1989 года, когда возвращалась с третьей боевой службы. Из 69 человек, находившихся на борту, погибли 42. АПЛ К-159 затонула 30 августа 2003 года при буксировке на утилизации на выходе из Кольского залива, погибли девять человек. Подлодка К-27 затоплена в 1980-х годах в Карском море.