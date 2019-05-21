Group-IB заблокировала более 43 тыс. пиратских ссылок на финальный сезон "Игры престолов"

Group-IB с начала финального сезона "Игры престолов" (Game of Thrones) заблокировала 43 711 нелегальных ссылок на сериал. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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"Пиратки" финального сезона сериала пoявились на 1098 различных сайтах, причем 94 из них были тематичеcкими - они создавались специально пoд "Игру престолов", - говорится в сообщении. Свыше 30 тыс. найденных уникальных ссылoк были изъяты из поисковой выдачи "Яндекcа".

Уточняется, что за последние четыре года Group-IB заблoкировала более 180 тыс. пиратских ссылoк на "Игру престолов".

Сериал занял первое место по популярности у пиратов, отметили в компании. В топ-5 также вoшли "Настоящий детектив" - Group-IB заблокировала 23 473 пиратских ссылки, "Миллиарды" (20 303), "Хорoшая жена" (14 541) и "Мир Дикого Запада" (12 229).

Восьмой сезон "Игры престолов", состоящий из шести эпизодов, стартовал 14 апреля. Премьеру первой серии посмотрели 17,4 млн американских зрителей, а заключительной - рекордные 19,3 млн. По данным СМИ, этот сезон обошелся HBO в сумму свыше $90 млн.

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартина.