Кадыров поручил поощрить жителей Чечни, спасших ребенка в Москве

ГРОЗНЫЙ, 21 мая. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил поощрить двух жителей Чечни, которые спасли девочку, провалившуюся в трубу с водой в московском парке. Об этом Кадыров сообщил на своем канале в Telegram.

Тимур Салимов и Бувайсар Айзулаев спасли жизнь маленькой девочки в парке 850-летия Москвы. Прогуливаясь в свободное от работы время, они услышали плач и детские крики, а также панические призывы мужчины о помощи. Поняв, что произошло что-то страшное, молодые люди бросились на помощь. Они увидели дедушку около открытой дренажной трубы. Оказалось, что его внучка наступила на крышку и провалилась в трубу с водой. Благодаря быстрым и грамотным действиям ребят девочку удалось спасти. Я поручил администрации главы и правительства Чеченской Республики внести предложение о их поощрении", - говорится в сообщении.

Кадыров добавил, что Салимов является выпускником Чеченского государственного университета, он состоял в рядах патриотического клуба "Рамзан".

"Я благодарен Тимуру Салимову и Бувайсару Айзулаеву за благородный поступок и спасение человеческой жизни. Именно так поступил бы любой из представителей нашей молодежи", - написал Кадыров.