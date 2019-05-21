Рязанский губернатор просит УМВД помочь спасти озеро, о котором сообщили Путину

ТАСС, 21 мая. Губернатор Рязанской области Николай Любимов обратился в полицию и к руководителям федеральных ведомств с просьбой помочь в решении проблемы засыпки озера Дикая Утка в Рязани. Об этом сообщается на странице губернатора в соцсети "ВКонтакте" по итогам заседания областного правительства.

На прошедшем 16 мая в Сочи медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость" рязанский журналист сообщил Владимиру Путину об угрозе уничтожения озера Дикая Утка в районе северного объезда Рязани. К настоящему времени более 2 тыс. человек подписали в интернете петицию в поддержку присвоения водоему памятника природы.

"Обращаюсь к руководителям федеральных ведомств, прошу проявить неформальный подход к рассмотрению ситуации и в рамках своих компетенций оказать нашему Минприроды всю необходимую поддержку. Также прошу УМВД сориентировать сотрудников ГИБДД на пресечение попыток доставки новых отходов или грунтов", - сообщил Любимов.

По словам главы региона, по документам озеро Дикая утка не является водным объектом, хотя фактически имеет все признаки водного режима. В январе была организована межведомственная проверка, которая зафиксировала факт засыпки земельного участка, на котором находится водоем, грунтом и отходами. По выявленным нарушениями составлены протоколы об административных нарушениях по трем статьям КоАП, которые будут рассмотрены в конце мая.

"После очередной проверки министерства природопользования арендатору земельного участка выдвинуты требования о немедленном прекращении засыпки территории. В случае их невыполнения вопрос будет решаться в судебном порядке. Ситуация на постоянном контроле. Наши коллеги из федеральных ведомств работают по этому вопросу вместе с нами", - добавил губернатор.

Как пояснили ТАСС в Министерстве природопользования Рязанской области, водоем расположен в границах земельного участка, переданного в частную собственность. Официальных данных о природе его происхождения не имеется. "Краснокнижных видов растений и животных, обитающих в районе водоема, не зарегистрировано", - сказал ТАСС начальник отдела регионального экологического надзора Министерства природопользования Рязанской области Андрей Машинистов. Как уточнил ТАСС один из авторов петиции в поддержку присвоения водоему памятника природы, экоактивист Игорь Кочетков, водоем известен как место крупных колоний озерных чаек, за что и получил свое название.