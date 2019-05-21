Патриарх Кирилл представил свою новую книгу "Диалог с историей"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Презентация новой книги Патриарха Московского и всея Руси Кирилла "Диалог с историей" прошла во вторник в храме Христа Спасителя в Москве.

"Сегодня мы переживаем особый период, наше общество выходит из состояния, которое можно назвать неопределенностью или нестабильностью. Главный вопрос - сможет ли общество опереться на те незыблемые основания, которые способны превратить нацию в единое целое? Это осложняется тем, что наша история полна зигзагов, трагедий, прерванных традиций. Поэтому мне показалось правильным, чтобы у сборника этих текстов было название "Диалог с историей", - отметил предстоятель Русской православной церкви.

В своей книге патриарх рассуждает о роли церкви в истории России, трагических событиях революции 1917 года и гражданской войны, истории отношений России и Запада, феномене и культуре "русского мира" и других актуальных темах. По словам предстоятеля РПЦ, книга представляет собой мысли, которые он высказывал в разные годы своего служения.

"Это не какое-то одномоментно написание конкретного текста, а мысли, объединенные в единый текст, которые были высказаны мною по разным поводам и в разных условиях, письменно и устно", - добавил он.

"Диалог с историей" стал первой работой патриарха, которая вышла не только в традиционном бумажном издании, но и в формате аудиокниги. Шестичасовой текст для нее записал актер Александр Лыков.

Книга продолжает исследование религиозно-общественной проблематики, начатое патриархом Кириллом в книгах "Семь слов о русском мире" (2015) и "Слово о традиции и современном обществе" (2016).