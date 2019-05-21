Ярмарка социально-педагогических инноваций прошла в Самарской области

САМАРА, 21 мая. /ТАСС/. Международная ярмарка социально-педагогических инноваций прошла в селе Кинель-Черкассы Самарской области. Мероприятие собрало более 1,1 тыс. участников, сообщил ТАСС представитель министерства образования и науки региона Александр Пичкуров.

"В Ярмарке с 18 по 21 мая приняли участие представители 26 регионов России, а также делегаты пяти стран ближнего зарубежья, в том числе Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии, Приднестровья, Армении", - сказал он, уточнив, что на ярмарке было представлено 567 проектов, общее число участников составило 1116 человек.

Соорганизатором ярмарки, в частности, выступила корпорация "Российский учебник". Как отметил специалист центра управленческих и информационных технологий корпорации Олег Соколов, ярмарка представляет собой инструмент продвижения новых методик, технологий и проектов, дающих качественные результаты в обучении.

"В этом году наша корпорация провела два мастер-класса по цифровым ресурсам для учителей, в которых приняли участие около 200 представителей образовательных организаций", - рассказал он, добавив, что одна из важнейших задач этой деятельности состоит в повышении у учащихся внутренней мотивации в образовательной траектории.

Мероприятие проводится с 2003 года. Ярмарка имеет 26 региональных представительств, ее идеи поддерживают также другие страны. В следующем году ярмарка пройдет в белорусском Бресте.