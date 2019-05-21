Матвиенко рассчитывает, что в конкурсе "Лидеры России" будет участвовать больше женщин

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что с каждым годом все больше женщин будут бороться за победу во всероссийском конкурсе "Лидеры России". Как сообщила во вторник пресс-служба верхней палаты парламента, спикер стала наставницей одной из победительниц конкурса Светланы Костиковой и провела с ней встречу.

"Председатель Совета Федерации выразила надежду, что с каждым годом в борьбе за победу будет принимать участие все большее число женщин, настроенных занять лидирующие позиции в бизнесе, органах государственной власти, политике", - пояснили в пресс-службе.

Матвиенко предложила победительнице конкурса поработать над предложениями по привлечению инвестиций в регионы в составе команды Российского фонда прямых инвестиций. "Вы получили приглашение работать в команде Российского фонда прямых инвестиций, организации, которая занимает особое место в сфере инвестиционной деятельности. За восемь лет работы РФПИ осуществил более 70 проектов практически во всех субъектах. Совет Федерации как палата регионов тесно сотрудничает с фондом", - подчеркнула Матвиенко, которую цитирует пресс-служба Совфеда.

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. В финал вышло 300 человек, из которых 104 стали победителями.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.