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Чемпионат WorldSkills

Курс на самостоятельность. Как должна измениться система образования в России

Глава Минобрнауки считает, что у выпускника должно быть не только видение, к чему у него больше тяга, но и знания, которые позволят ему быть конкурентоспособным на рынке труда долгое время

КАЗАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Современная система образования в России должна решить ключевую проблему - неспособность молодежи делать самостоятельный выбор, зачастую ориентируясь на родителей или веяние моды. К такому выводу пришли во вторник участники пленарного заседания Национального чемпионата "Молодые профессионалы", который проходит с 20 по 24 мая в выставочном центре "Казань Экспо".

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что нужно переосмыслить те подходы к образованию, которые исторически сложились в России.

"Учить ребенка на самых ранних стадиях самостоятельно принимать решения - это чрезвычайно важно и сложно. Мы это прошли: вначале, когда поступали в вуз, выбрав профессию по рекомендации либо родителей, либо друзей. Второй раз - когда нас отправляли работать по распределению. И не факт, что тот выбор, который делали за нас, был самым правильным по твоему восприятию, но ты вынужден был там отработать", - сказала она.

Научный руководитель Института образования Высшей школы экономики Исак Фрумин добавил, что, согласно многим исследованиям, умение брать на себя ответственность и трансформировать ситуацию не менее важны, чем профессиональные навыки.

"Не так давно даже появился такой термин - активная самостоятельность. Поэтому, в том числе, стоит усиливать практическую ориентацию в колледжах и вузах - чтобы давать опыт действия в реальной ситуации. Опыт - это капитал, и нужно уметь находить для него место", - отметил Фрумин.

Потеря курса и навигация

С мнением Голиковой и Фрумина согласна замглавы Минпросвещения Ирина Потехина. "Навык, которым должны владеть современные дети - умение выбирать то, что им нравится", - подчеркнула она.

Замминистра отметила, что в конце прошлого года в России стартовал проект "Билет в будущее", в рамках которого около 200 тыс. детей из 30 регионов прошли профориентационное тестирование. "Мы проанализировали результаты и увидели крайне впечатляющие цифры: почти 90% не понимают, что они хотят делать в будущем. Это новая проблема для системы образования, новый вызов - помогать им лучше чувствовать себя, что им хотелось бы делать, и помогать им ориентироваться в гигантском объеме информации", - сказала Потехина.

По ее словам, детям нужны педагоги-навигаторы, которые смогут ориентировать их. "Это вторая большая проблема, которая стоит перед системой образования, - научиться нашим педагогам, а это 1,5 млн человек, навыкам навигации", - отметила замминистра.

Новая формула

По словам главы Минобрнауки Михаила Котюкова, у выпускника должно быть не только видение, к чему у него больше тяга, но и знания, которые позволят ему быть конкурентоспособным на рынке труда длительное время.

"В последнее время мы часто с ректорами обсуждаем, как должно меняться высшее образование, чтобы выпускник был конкурентоспособен на рынке труда достаточно долго. Формируется такая формула. Учеба, как и любое профессиональное занятие, требует ответственного к себе отношения. Если университет дает качественное образовательную программу, а мы именно к этому стремимся, а студент этой программы хочет ее освоить, то он получает базовый уровень знаний, который достаточен, чтобы ориентироваться в жизни", - считает Котюков.

Важно, чтобы образовательные программы были практикоориентированными. "Одна из составляющих национального проекта "Образование" - разработка практикоориентированных образовательных программ", - подчеркнул министр.

Чемпионат "Молодые профессионалы"

В 2019 году финал VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" проходит с 20 по 24 мая в Казани на площадке международного выставочного центра "Казань Экспо", который был построен для проведения мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019. Он пройдет в столице Республики Татарстан с 22 по 27 августа. Как сообщила ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, главной темой деловой программы мирового чемпионата станет трансформация системы образования в РФ.

Финал VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей от 16 до 22 лет и школьников от 14 до 16 лет, способствующие профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик. Кроме того, в эти же даты проходит новый чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills "Навыки мудрых" для специалистов старше 50 лет.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияWorldSkillsТатарстан
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