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Искусственный интеллект и образование станут приоритетами в работе "Точки кипения" при ЮФУ

Проректор по проектно-инновационной деятельности и международному сотрудничеству вуза отметил, что "Точка кипения" открыта на базе университета, но рассчитана на весь регион

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Основными направлениями работы пространства "Точка кипения" на базе Южного федерального университета (ЮФУ) станут искусственный интеллект, когнитивистика, технологии сенсорики, цифровая экономика и предпринимательство. Ожидается, что пространство коллективной работы будет способствовать развитию экосистемы Национальной технологической инициативы (НТИ), сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.

Во вторник открылись первые 12 "Точек кипения" в университетах РФ - в Череповце, Нальчике, Новосибирске, Омске, Хабаровске, Туле, Ульяновске, Ярославле. По два центра открылось в Ростове-на-Дону и Томске. Формат работы будет разный для каждого пространства, направления работы планируется согласовать с программами университетов.

"В Южном федеральном университете 21 мая прошло открытие "Точки кипения" - пространства коллективной работы. Приоритетными направлениями работы "Точки кипения" ЮФУ станут: искусственный интеллект, когнитивистика, технологии сенсорики, цифровая экономика, предпринимательство, кружковое движение, университет НТИ, образование и профессии будущего, спорт и здоровье, дизайн", - говорится в сообщении.

Проректор по проектно-инновационной деятельности и международному сотрудничеству вуза Евгений Муханов добавил, что хотя "Точка кипения" открыта на базе университета, она рассчитана на весь город и регион. "Пространство будет способствовать возникновению нового сообщества - сообщества активных людей, думающих о том, как сделать жизнь своего города, региона лучше", - цитирует его пресс-служба.

"Точки кипения" создаются при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) в рамках программы НТИ. Центры предназначены для ученых, бизнесменов и технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ, студентов, теоретиков и практиков. В таких центрах они могут делиться опытом, результатами деятельности, совместно прорабатывать новые модели развития.

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РоссияРостовская областьТульская областьХабаровский крайНовосибирская областьОмская областьТомская областьЯрославская область
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