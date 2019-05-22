В Роскачестве рассказали об уловках производителей при маркировке молочной продукции

С 11 января в названии и описании продукции, созданной с заменителем молочного жира, не могут использоваться слова, образованные от названий молочных продуктов.

"Некачественные" молоко, творог и масло. Как не попасться на уловки производителей

"Новые правила подразумевают, что, например, сметана, которая содержит в составе растительные жиры, будет называться "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны". "Сметанкой" на этикетке такой продукт больше называть нельзя - это расценивается как целенаправленное введение потребителя в заблуждение", - отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Всего специалисты изучили 535 упаковок молочных продуктов, среди которых были: сметаны, йогурты, масло, молоко, кефир, творог, сыр и творожные сырки. Нарушения были найдены в пяти товарах в категории плавленых сыров, глазированных сырков и сливочного масла.

Так, название продукта "Плавленый сыр Сливочный с массовой долей жира в сухом веществе 50%", изготовленного ОАО "Рязанский завод плавленых сыров" под торговой маркой "Переяславль", не соответствовало требованиям, так как включало "молочный" термин.

В наименовании другого продукта - "Сырок глазированный с ванилином с заменителем молочного жира с массовой долей жира 23%" (АО "Дмитровский молочный завод") - отсутствовала информация о содержании растительных жиров.

В продукте торговой марки "Крестьянские узоры" было указано, что в составе есть сливочное масло (нарушение - использовано "молочное" наименование) и приводились цифры - 72,5%. При этом при изучении состава становится ясно, что молочного жира в продукте лишь 5%, а 72,5% - массовая доля общего жира. В результате потребитель может по ошибке принять товар за сливочное масло.

По итогам расследования в Роскачестве сообщили, что доля продукции с нарушениями в маркировке составляет порядка 1%. "При этом в ходе "рейда" была выявлена одна важная тенденция. Выяснилось, что ряд производителей решил "уйти" из сегмента молочной продукции и молочного регламента, переквалифицировавшись на выпуск различных десертов и суфле", - говорится в сообщении. Доля растительных жиров в такой продукции может составлять до 100%, в то время как в молокосодержащей - не более 50%.

"Производители, и особенно торговые сети, испугались таких больших и сложных названий, которые могут не понравиться потребителю", - отметила руководитель группы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева. В результате производители стали называть свои продукты более лаконично - "десерт", "паста", "заменитель".

С 1 июля вступит в силу еще одно правило - молочные продукты в каждом торговом зале должны будут выкладываться отдельно и сопровождаться указанием о том, что это продукты без заменителя молочного жира.