Parisien: умер изобретатель укладки волос Патрик Алес

ПАРИЖ, 21 мая. /ТАСС/. Во Франции в возрасте 88 лет умер парикмахер и предприниматель Патрик Алес. Об этом во вторник сообщила газета Le Parisien со ссылкой на его родственников и коллег.

Как напоминает издание, в 1964 году именно он придумал известную всем сегодня процедуру укладки с помощью фена, которая заключается в расчесывании влажных волос с одновременной сушкой их феном, благодаря чему прическе придается временная форма.

Алес считался одним из самых знаменитых парикмахеров современности. Он также был основателем косметической компании Ales Groupe. Как напомнили ее представители, он работал с такими известными женщинами, как Катрин Денев и Жаклин Кеннеди. "Он создавал величайшие образы и был пионером в создании инновационной концепции по уходу за волосами с помощью средств растительного происхождения", - отметили в компании.

От курьера до мастера

Как напомнило издание, настоящее имя Алеса - Хесус Гонсалес. Он родился в 1930 году на севере Испании. Когда ему было семь лет, семья переехала жить во Францию, опасаясь гражданской войны. В подростковом возрасте Гонсалес получил работу курьера в одном из самых крупных парижских парикмахерских салонов того времени. Со временем он освоил мастерство парикмахера и получил признание в этой профессии.

В 1965 Алес основал свой первый салон возле Елисейских Полей, а пять лет спустя открыл компанию Phytosolba, специализирующуюся на производстве косметики на основе растений. Через несколько лет его компания купила бренды Lierac и Caron.