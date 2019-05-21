Тимати и "Военторг" представят коллекцию одежды в Национальном центре управления обороной

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") разработал новую коллекцию одежды, премьерный показ которой пройдет 27 мая в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной. Об этом во вторник сообщила ТАСС советник гендиректора АО "Военторг" Екатерина Короткова.

"Да, действительно, такая коллекция "Армии России" и Black Star есть, премьерный показ состоится в здании Минобороны 27 мая, как и анонсировал Тимати", - сообщила ТАСС советник гендиректора АО "Военторг" Екатерина Короткова.