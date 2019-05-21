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Тимати и "Военторг" представят коллекцию одежды в Национальном центре управления обороной

Показ состоится 27 мая
Тимати (Тимур Юнусов) Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Тимати (Тимур Юнусов)
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") разработал новую коллекцию одежды, премьерный показ которой пройдет 27 мая в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной. Об этом во вторник сообщила ТАСС советник гендиректора АО "Военторг" Екатерина Короткова.

"Да, действительно, такая коллекция "Армии России" и Black Star есть, премьерный показ состоится в здании Минобороны 27 мая, как и анонсировал Тимати", - сообщила ТАСС советник гендиректора АО "Военторг" Екатерина Короткова.

Ранее Тимати опубликовал видео-анонс показа коллекции в Instagram.

В Минобороны России ТАСС пояснили, что военное ведомство предоставляет здание Национального центра управления обороной в качестве площадки для премьерного показа коллекции.

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