Европейский университет ждет решения об аккредитации образовательных программ до 25 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Европейский университет рассчитывает, что Рособрнадзор до 25 июня примет решение об аккредитации образовательных программ вуза. Об этом во вторник сообщила ТАСС глава аппарата ректора университета Алла Самолетова.

"Выездная аккредитационная экспертиза начнется 27 мая, а до 25 июня будет принято решение о выдаче аккредитации", - сказала собеседница агентства.

Европейский университет - частный магистерский вуз, был создан в 1994 году. Не имел образовательной лицензии с июля 2017 года, трижды обращался за новой в Рособрнадзор. Вернуть лицензию ему удалось в конце лета 2018 года.