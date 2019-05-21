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В Госсовете России предложили в регионах создать центры экологического образования

Глава региона также предложил создать систему подготовки и переподготовки педагогических кадров в сфере экологического образования и просвещения

ТАСС, 21 мая. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области и руководитель рабочей группы "Экология и природные ресурсы" Госсовета РФ Глеб Никитин предложил создавать в регионах страны учебные центры непрерывного экологического образования.

"[Предлагается] в каждом субъекте РФ создать региональные учебно-методические центры непрерывного экологического образования и просвещения. Также необходимо создать кластерную систему регионального взаимодействия участников процесса формирования экологической культуры", - сказал он во вторник на заседании рабочей группы.

Никитин пояснил, что в таких региональных центрах должны учитываться особенности каждого субъекта. "Также предлагается рассмотреть возможность разработать единый открытый информационный ресурс обеспечения информационной и методической поддержки процессов формирования экологической культуры россиян", - сказал он.

Среди других предложений по этому направлению Никитин также перечислил разработку единой государственной стратегии экологического образования и просвещения населения, актуализацию образовательных стандартов с учетом преемственности экологической культуры, а также создание системы подготовки и переподготовки педагогических кадров в сфере экологического образования и просвещения.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам форума "Национальные проекты - этап "реализация" поручил до 30 мая подготовить предложения по формированию экологической культуры у россиян, отметив необходимость введения дополнительных образовательных программ в учебных заведениях. Предложения должны будут представить Минприроды, Минпросвещения, Минобрнауки, а также Никитин.

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РоссияНижегородская область
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