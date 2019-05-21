Около 7 тыс. человек почтили память жертв Кавказской войны ХIХ века в Адыгее

МАЙКОП, 21 мая. /ТАСС/. Акция "101 свеча" в память о жертвах Кавказской войны, 155-ю годовщину окончания которой отмечают во вторник, собрала в Майкопе порядка 7 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС один из организаторов акции, член общественной организации "Адыгэ Хасэ - Черкесский парламент" Каплан Куижев.

"Жители республики, которые подъехали в Майкоп после окончания рабочего дня, выложили в центральном парке культуры и отдыха возле открытого городского бассейна свечами цифру "101". Именно столько длилась Кавказская война. 155-я годовщина ее окончания, которую мы отмечаем сегодня, собрала в столице республики порядка 7 тыс. человек, среди них очень много молодежи", - сказал Куижев.

Годовщину окончания войны в Майкопе отметили также шествием по центральной улице - от центрального парка культуры и отдыха до монументального комплекса "Единение и согласие". В шествии участвовали представители власти, общественных организаций, жители и гости республики. На площади возле здания филармонии прошел митинг-реквием.

21 мая 1864 года окончилась Кавказская война. После нее адыгов (черкесов) подвергли массовой депортации, из-за чего на исторической родине осталось менее 5% коренного населения. Сегодня представители черкесских народов - кабардинцы, черкесы, адыгейцы и шапсуги - проживают в четырех регионах России - Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее и Краснодарском крае, а также более чем в 50 зарубежных странах.

За последние два десятилетия Адыгея приняла около 2 тыс. этнических адыгов (черкесов), вернувшихся из сербского края Косово, а также из Сирии, Турции, Израиля, Иордании и других стран Ближнего Востока, куда их предки были переселены по итогам Кавказской войны. Особенно активно соотечественники возвращались на историческую родину после вооруженных конфликтов, в частности, в Косове и Сирии.