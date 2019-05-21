AFP: французские следователи обвинили главу катарской медиагруппы BeIn в коррупции

ПАРИЖ, 21 мая. /ТАСС/. Французские следователи выдвинули обвинения главе катарской медиагруппы BeIn Юсефу аль-Обайдли и бывшему главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку в рамках антикоррупционного расследования, которое касается получения Катаром права на проведение чемпионата мира по легкой атлетике в 2019 году. Об этом во вторник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источники в суде.

По данным агентства, обвинения были выдвинуты 28 марта. Как указала газета Le Monde, аль-Обайдли "подозревается в участии в переговорах о взятках".

Ранее сообщалось, что в январе по этому делу парижский суд заслушал президента футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" катарца Нассера аль-Хелаифи, близким партнером которого является аль-Обайдли.

В 2016 году Le Monde сообщала, что катарская компания Oryx Qatar Sports Investments, которая является инвестиционным фондом, осуществила два перевода 13 октября 2011 года и 7 ноября 2011 года на счет другой компании - Pamodzi Sports Consulting - на общую сумму в $3,5 млн. Pamodzi Sports Consulting специализируется на спортивном маркетинге и имеет отношение к Папе Массату Диаку, сыну Ламины Диака. Сам Ламин Диак был арестован во Франции в ноябре 2015 года по делу о сокрытии нарушения антидопинговых правил спортсменами и до сих пор находится под стражей.