КЧР и ассоциации молодежи Германии планируют сотрудничать в сфере культуры и спорта

ЧЕРКЕССК, 22 мая. /ТАСС/. Планы сотрудничества между молодежными ассоциациями Германии и Карачаево-Черкесским государственным университетом (КЧГУ) в сферах культуры и спорта обсуждены в ходе визита германской делегации в КЧР. Об этом во вторник ТАСС сообщил замдекана факультета экономики и управления КЧГУ Ибрагим Узденов.

"Университет планирует сотрудничать по программе молодежного обмена не только в спортивном, но и в культурных, социальных направлениях. Это необходимо для того, чтобы объединять молодежь", - сказал Узденов.

Карачаево-Черкесию посетил руководитель спортивной организации "Deutscher Alpenverein (DAV)" Лоренц Теплей и член правления объединения немецкой молодежи Арне Клиндт. Планируется реализовать ряд совместных программ. В частности, проект "Под общими небесами", который готовился больше года, стартует в этом августе: в городе Карачаевске будет организован естественный безопасный скалодром, где спортсмены из Германии и КЧР будут прокладывать новые маршруты.

"Ассоциация DAV и КЧГУ ранее сотрудничали в спортивном направлении. В 2017 году КЧГУ стал участником международной конференции организаторов спортивных молодежных обменов в Берлине, где было подписано соглашение между правительством РФ и Германии в области молодежного сотрудничества. На КЧГУ была возложена ответственность за альпинизм, скайраннинг и скалолазание. В 2018 году спортсмены университета приняли участие в спортивных мероприятиях по альпинизму в городе Регенсбурге.

КЧГУ - старейший вуз Карачаево-Черкесии, которому в 2018 году исполнилось 80 лет. В состав университета входят два института и восемь факультетов, где обучаются более 5,5 тыс. человек. Вуз готовит кадры более чем по 70 программам высшего профобразования.