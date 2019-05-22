Власти Крыма проведут инвентаризацию средств предоставления универсальных услуг связи

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Власти Крыма намерены провести инвентаризацию технических средств предоставления универсальных услуг связи на полуострове, сообщил заместитель главы республиканского министерства внутренней политики, информации и связи Вадим Первых в ответ на запрос ТАСС.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 25 апреля поручил Минкомсвязи, Минэкономразвития и Минфину проработать вопрос об оказании жителям Крыма универсальных услуг связи и представить предложения в правительство до 24 мая.

"В населенных пунктах Республики Крым, удаленных от сетей связи, необходимо провести инвентаризацию технических средств на работоспособность к оказанию услуги телефонной связи с использованием таксофонов, многофункциональных устройств, информационных киосков (инфоматов) и аналогичных устройств", - говорится в ответе Первых.

Инвентаризация технических средств, отмечается в письме, позволит определить, в каких населенных пунктах региона имеется возможность оказания универсальных услуг связи, а также определить уровень и величину финансирования. О сроках проведения инвентаризации не сообщается.

Также министерство намерено определить оператора, который будет оказывать универсальные услуги связи на территории республики. Сейчас такого оператора в Крыму нет.

В России единственным оператором универсальных услуг связи является "Ростелеком". В этом качестве в его ведении находятся, в частности, таксофоны, пункты коллективного доступа в интернет и точки доступа Wi-Fi в поселениях, где живут от 250 до 500 человек.