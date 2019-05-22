Первый на Дальнем Востоке "Сад Победы" появился во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая. /ТАСС/. Приморский край первым из регионов Дальнего Востока присоединился к всероссийскому проекту "Сады Победы", сообщает в среду пресс-служба краевой администрации.

Движение "Сады Победы" стартовало накануне 70-летия Победы. Его инициаторами стали ученики школы села Селезениха Кирово-Чепецкого района Кировской области. Позже движение приобрело всероссийский масштаб. Сады Победы разбиты в Москве, Севастополе, Волгограде, Ульяновске и многих других городах.

"Приморский край присоединился к федеральному проекту. Свой "Сад Победы" появился на территории Владивостокской клинической больницы № 4 вблизи реконструируемого в настоящее время сестринского отделения. Первые 50 саженцев высадили школьники средних школ Ленинского района", - говорится в сообщении.

По словам главврача больницы Елены Новицкой, это первый такой сад на Дальнем Востоке. Он стал центральной зоной и стартом для начала благоустройства всей территории клиники площадью 2,5 га.