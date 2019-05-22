Власти Крыма заявили о готовности мобильных операторов к отмене роуминга с 1 июня

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Операторы мобильной связи в Крыму готовы к отмене национального роуминга с 1 июня. Об этом сообщил заместитель министра внутренней политики, информации и связи республики Вадим Первых в ответ на запрос ТАСС.

Соответствующий федеральный закон вступает в силу 1 июня 2019 года. В конце апреля глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев говорил, что национальный роуминг в Крыму будет отменен, а операторы смогут компенсировать потери за счет увеличения притока клиентов.

"Операторы связи, предоставляющие услуги подвижной радиотелефонной связи на территории республики, сообщают о готовности реализовать требования <...> закона <...> в установленный законодательством срок", - говорится в ответе Первых.

Крупные российские операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под западные санкции. На полуострове услуги связи предоставляют компании "К-Телеком" (бренд Win-mobile), "КТК-Телеком" ("Волна мобайл"), "Крымтелеком" и "Севтелеком".