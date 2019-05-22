Самолет Ту-134 после заключительного пассажирского рейса прибыл в Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Самолет Ту-134 с 72 пассажирами прибыл в Новосибирск, совершив последний в 40-летней истории лайнера пассажирский рейс из аэропорта Мирный на западе Якутии. Самолет будет передан в авиационный музей, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Новосибирского аэропорта Толмачево.

"Рейс прибыл. Ту-134 будет передан в Музей истории авиации новосибирского аэропорта Толмачево, где уже находится три экспоната - Ту-154 и Ил-86, переданные аэропорту авиакомпанией S7 и еще один Ту-154, который в 2018 году передала авиакомпания "Алроса", - сказали в пресс-службе.

Ту-134 под номером 65693 эксплуатируется с 28 мая 1980 года. Он построен на Харьковском авиационном заводе. По состоянию на 15 мая 2019 года самолет налетал более 31 тысячи часов. С 1998 по 1999 год данный самолет был в личном пользовании у народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В это время на борту самолета была надпись "Алла". Сегодняшний полет был посвящен людям, которые его конструировали, производили, управляли им, пользовались в качестве пассажиров.